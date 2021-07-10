سيرين ميلاد:الراب أحد أحلامي الفنيّة

المصدر: تونس- هاجر التليلي

على شواطئ المالديف وتحت شمسها اختارت الفنانة التونسية الشابة سيرين ميلاد أن تصوّر فيديو كليب أحدث أغانيها «يلّا». «البيان» حاورت سيرين ميلاد التي بيّنت أن أسباب اختيارها جزر المالديف نظراً لجمال سواحلها، آملة بأن تكون دبي وجهة عملها المقبل. «يلّا» أغنية صيفيّة خفيفة لاقت رواجاً كبيراً عند الشباب التونسي ويمكننا أن نلاحظ ذلك خاصة في موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» أين أعادوا أداؤها بطرق طريفة.

تعاملت سيرين في أعمالها السابقة مع فناني الراب في تونس مثل «أرماستا»، وتعتبر نفسها فنّانة شاملة وعبّرت عن رغبتها في خوض غمار تجربة غناء الراب رغم استحواذ الذكور على هذا المجال في تونس في الوقت الحالي.

مشاريع ربحية

ويعيش الفنانون في تونس هذه الفترة وضعية صعبة بسبب انتشار الجائحة وإلغاء كل التظاهرات الثقافية المبرمجة خلال شهر يوليو الحالي، أما ضيفتنا فقد أكدت لنا أنها تشتغل، إضافة إلى الفن، في مشاريع ربحية مختلفة حتى لا يرتبط مستواها المعيشي بعملها الفني فحسب، وحتى تحقق استقلاليتها الماديّة بعيدة عن الفن الذي لا يجب أن يكون مقيّداً بالربح حسب تعبيرها.

وأضافت سيرين أنها سعيدة باختيار المنصّة العالمية سبوتيفاي لها ضمن مبادرة «صوتك» الداعمة للأصوات النسائية الصاعدة. وأن هذه المبادرة ستساعد الفنانات الصاعدات على الوصول إلى الجمهور العربي والعالمي، حتى أن الفنانة الإماراتية الشّابة الماس كانت قد صرّحت سابقا أنها قبلت بالمشاركة في مبادرة «صوتك» دون تردد لما علمت باحتضان الفنانة التونسية لطيفة لهنّ. حول هذه المشاركة النسائية العربية.