قراءات شعرية متنوعة في مجلس الحيرة الأدبي

المصدر: الشارقة - البيان

شهد مجلس الحيرة الأدبي في دائرة الثقافة، مساء أول من أمس، جلسة قراءات شعرية نبطية متنوعة للشاعرين سيف بن حمد الشامسي وعبد الله بن عايد الشمري، وقدّم لها الإعلامي علي عبد الرزاق التميمي، بحضور بطي المظلوم مدير المجلس وجمهور من محبي الشعر النبطي، فيما جرى نقل الفعالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.

ورحّب التميمي بالحضور، وقال: «مثلما أصبح مجلس الحيرة الأدبي داراً للثقافة والأدب، فإنه أصبح أيضاً داراً للشعراء النبطيين، ويعود ذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام الكبير بالشعر النبطي»، فيما عرّف التميمي بالشاعرين المشاركين ومنح لهما المنصة للقراءة.

البداية كانت مع الشاعر الشامسي الذي أبدى سعادته بالمشاركة في الجلسة الشعرية، وقال إن الشعر النبطي يحمل من الحكمة والمحاولة ما يجعله لسان حال الشعوب، لذا سأقدّم محاولاتي.. وهكذا جالَ الشامسي في عوالم شعرية خاصة ذات مفردة شعبية عميقة. في حين كانت بداية الشمري بقصيدة أهداها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وفي ختام الجلسة، كرّم بطي المظلوم الشاعرين سيف الشامسي وعبد الله الشمري، والإعلامي علي التميمي بمنحهم شهادات تكريمية تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في الجلسة الشعرية.