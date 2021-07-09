صدور النسخة العربية لكتاب «علم الأحياء الفلكية»

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب علم الأحياء الفلكية، لمؤلفه ديفيد سي كاتلنغ، وقد نقلته إلى العربية فاطمة غنيم. ويعد علم الأحياء الفلكية موضوعاً جديداً ومثيراً.

ويمكن القول إنه متعدّد التخصصات أكثر من أي موضوع آخر. يسعى علماء الأحياء الفلكية إلى فهم أصل الحياة على الأرض وتطوّرها من أجل إلقاء الضوء على الحياة على الكواكب الأخرى وتوجيه البحث عنها.

يوضح الكتاب كيف ظهر علم الأحياء الفلكية بوصفه فرعاً من العلم المعنيّ بدراسة أصل الحياة وتطوّرها على الأرض، والتنوّع المحتمل لأشكال الحياة في أماكن أخرى. وقد عرّفت ناسا علم الأحياء الفلكية بأنه دراسة أصول الحياة وتطوّرها وتوزيعها في الكون ومستقبلها. ومن التعريفات الشائعة الأخرى: دراسة الحياة في الكون، أو دراسة الحياة في سياق كوني. وفي هذا المجال، يسعى علماء الأحياء الفلكية إلى الإجابة عن السؤال: «ما تاريخ الحياة على الأرض وما مستقبلها؟» و«هل توجد حياة في كواكب أخرى؟»