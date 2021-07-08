وفد إيطالي يستكشف مزايا «مدينة الشارقة للنشر»

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، سبل تعزيز التعاون بين إمارة الشارقة، وإقليم لاتسيو الإيطالي في قطاع النشر، مع وفد ضم مسؤولين إيطاليين من هيئة «لاتسيو إنوفا»، التي تمثل إقليم لاتسيو وسط إيطاليا، وغرفة التجارة الإيطاليّة في روما، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الإيطالية في مجال النشر.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته هيئة «لاتسيو إنوفا» مؤخراً، لتقديم برنامج إقليم لاتسيو في معرض إكسبو دبي 2020، وشهد مشاركة سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وكويرينو بريغانتي منسق إقليم لاتسيو في إكسبو دبي 2020، ولاورا تاسيناري تاورو مديرة التدويل والتجمعات والدراسات في هيئة «لاتسيو إنوفا»، وبياتريس كالابريسي محللة الشؤون التجارية في غرفة التجارة الإيطالية بدبي.

واطلع الجانب الإيطالي على تجربة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وتعرف إلى مرافقها وخدماتها، ومزايا الاستثمار فيها للناشرين الإيطاليين، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة لدعم صناعة النشر على المستوى الإقليمي والعالمي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية الوطيدة، تجمع الشارقة مع المدن الإيطالية.