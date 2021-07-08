دبي واحة لصناع المحتوى الرقمي

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

عززت دبي مكانتها المتقدمة في صناعة المحتوى الرقمي، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وما تقدمه من تسهيلات لصناع المحتوى، كما سعت خلال السنوات الماضية إلى فتح الباب أمام أصحاب المهارات الملهمة في جميع مجالات الإبداع والموهبة، وعملت على تطويرها من خلال توفير الحاضنات التي تحتاجها، مثل أكاديمية الإعلام الرقمي ومنطقة القوز الإبداعية. ويمثل اختيار العديد من صناع المحتوى دبي مقراً دليلاً على المكانة التي باتت تحظى بها الإمارة، وذلك بفضل استراتيجية دبي، القائمة على المرونة والبيئة الآمنة والجاذبة للمبدعين.

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دبي.. واحة صناع المحتوى الرقمي