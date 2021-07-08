«نوافذ شعرية» مشرعة في مراكش غداً

المصدر: مراكش - البيان

تواصل دار الشعر بمراكش فتح «نوافذ شعرية» جديدة، وتستضيف غداً الشعراء أم الفضل ماء العينين، محمد عريج وعمر الراجي، في لقاء شعري واحتفائي يشهد مشاركة غنائية للفنان خالد إصباح. ويعد الشعراء الثلاثة المشاركون في الأمسية من كتاب القصيدة اليوم، اختاروا نوافذ دار الشعر بمراكش لكي يشكلوا من خلال قصائدهم لحظة إبداعية جديدة. لحظة شعرية متجددة، تجد صداها في فقرات دار الشعر بمراكش، في محاولة للاقتراب من عوالم تجارب شعرية مغربية، استطاعت أن تخط مسارها الإبداعي ضمن خارطة اليوم.