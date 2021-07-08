الاستدامة جوهر معرض خريجات «كلية الفنون»

المصدر: أبوظبي - وام

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، المعرض الفني لمشاريع تخرج طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بالجامعة لعام 2021 الذي يقام في منارة السعديات بأبوظبي ويستمر حتى 26 يوليو الجاري. وأشادت معاليها بالمعرض الذي يحتضن عدداً من الأفكار الخلاقة والمفاهيم الإبداعية حول الوعي المجتمعي والإنتاجية والتعافي الذاتي والتعبير عن النفس وغيرها.

وقالت معاليها إن انطباعات طالباتنا عن العالم من حولنا وأسلوبهن الفني في التعبير عنه جلي جداً في أعمالهن الفنية فقد استلهمن أفكار أعمالهن من واقعنا، وقدمن نسخاً مصورة عنه مجسدات من خلالها وجهات نظرهن بوضوح. وأضافت بالرغم من أن المعرض يتضمن أعمالاً فنية فإن أكثر ما يُثير الاهتمام فيه كان محاولات الطالبات تقديم حلول لقضايا ملحة تهم المجتمع الإماراتي والعالم ككل مثل التحديات المتعلقة بالاستدامة.

ويمنح المعرض طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بتخصصاتها الأربعة، وهي الرسوم المتحركة والتصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والفنون البصرية الفرصة لإبراز المهارات التي عملن على صقلها سنوات الدراسة لتطوير نهج إبداعي في الإنتاج البصري.

وقد تمكنت الطالبات من تطبيق أفكار مشاريعهن والعمل عليها بمساعدة أعضاء هيئة التدريس في الكلية وتقبّلن النقد البناء الذي يهدف إلى معرفة ما يمكن تعديله في كل مشروع إضافة إلى إجراء البحوث العلمية كجزء أساسي من العملية الإبداعية.

وتضمنت مشاركة رهف القحطاني من قسم التصميم الجرافيكي إطلاق حملة توعية اجتماعية بعنوان (الأمل لفاقدي الأمل - Hope for the Hopeless).