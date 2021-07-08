طابع يوثق جماليات «مدرج خورفكان»

المصدر: الشارقة - البيان

بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أصدر بريد الإمارات طابعاً تذكارياً يوثق لجماليات «مدرج خورفكان» أحدث الصروح الثقافية التي تحتفي بها إمارة الشارقة الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ديسمبر 2020 ليكون معلماً معمارياً فنياً يغني الحراك الفني والإبداعي في الإمارة والدولة.

وجاء الكشف عن الطابع التذكاري أمس في المدرج، حيث تسلم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، من عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، لوحة مؤطرة بالبرونز للطابع الجديد.

ويجسد الطابع، صورة ليلية للمدرج يظهر فيها معماره من الأعلى كاملاً مضاءً بأعمدته الرومانية وطرازه الهندسي المتميز، ويحمل بقالب فني عبارة صاحب السمو حاكم الشارقة: «نحن كبشر زائلون، ويبقى المسرح ما بقيت الحياة».

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «لطالما كان الفن شاهداً حياً يوثق المنجزات الحضارية، ويجسد قيمتها ومكانتها للشعوب والمجتمعات، ويأتي إطلاق هذا الطابع تأكيداً على مكانة المدرج الفنية، وفي والوقت نفسه تعبيراً عن رمزية الطابع ودلالته الرسمية».

وقال عبد الله الأشرم: «نتشرف في مجموعة بريد الإمارات بتقديم الطابع التذكاري الخاص بمدرج خورفكان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».