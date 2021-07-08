تفاصيل «مهرجان المربعة للفنون» في مؤتمر صحافي

المصدر: عجمان - البيان

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان صباح الاثنين المقبل في فندق فيرمونت عجمان، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من «مهرجان المربعة للفنون» الذي من شأنه تسليط الضوء على الأعمال الفنية والتصميم والأعمال الأدبية وفنون الأداء والأفلام إضافةً إلى ورش عمل متنوّعة، وذلك بحضور الشركاء من بلدية عجمان، جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، معهد دبي للتصميم والابتكار، مدينة عجمان الإعلامية الحرة، تشكيل، معهد فاد لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة، المهندس المعماري سيمون ميتشالي، وفندق فيرمونت عجمان، ونخبة من الفنانين والمبدعين.