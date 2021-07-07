«أبوكاليبس العربي» في جنوب فرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم مهرجان أبوظبي 2021، بالتعاون مع «مؤسسة لوما» الرائدة بمجال الثقافة التجريبية في فرنسا، العرض العالمي الأول «أوبرا أبوكاليبس العربي»، يومي 4 و5 يوليو الجاري؛ وذلك في لُوما آرل جنوب فرنسا، جراند هال، بارك دي زاتُليي. وذلك في إطار رؤيته للمساهمة في إحياء التراث الموسيقي العربي، وضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، الشريك الرسمي للمهرجان.

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، حرص مهرجان أبوظبي، على التوسع في الشراكات الاستراتيجية الفنية والتعاون الدولي في مختلف قطاعات الثقافة والفنون، مع كبريات المؤسسات والمهرجانات العالمية لتقديم أعمال موسيقية وفنية جديدة وحصرية، إسهاماً في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي والإمارات، وإبرازاً للدور المهم الذي تلعبه الدولة في مسيرة استمرار الحضارة الإنسانية واستعادة الدور العربي في كافة المجالات والقطاعات. وتستند «أوبرا أبوكاليبس العربي»، إلى القصائد الملحمية الأسطورية للشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية الأمريكية إيتيل عدنان، التي كتبتها عام 1975 إثرَ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، ومن إخراج الفرنسي اللبناني بيار عودة، لتجسد تأثير ثقافات العالم العربي والكارثة التي اجتاحته، متضمنةً إدانة شديدة للجرائم الناجمة عن التعصب.