صنّاع السينما: دبي رواية تسرد ثقافة الإبداع

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

استطاعت دبي أن تجعل من ثقافة الإبداع والابتكار، أسلوب حياة ينتهجه معظم سكانها، لا سيما أولئك الذين اختاروا قطاعات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني طريقاً لهم، لينيروه بأساليبهم الإبداعية، وبقدرتهم على ترجمة الأفكار إلى واقع، ليسهموا في تقوية عضد الاقتصاد الإبداعي الذي تقوم عليه «دانة الدنيا»، التي بادلتهم الحب بالحب، عبر منحهم «الإقامة الذهبية» لتكون وسام تقدير لهم على ما قدموه من إبداعات ساهمت في وضع دبي على الخريطة السينمائية والتلفزيونية العالمية.

سلاسة التشريعات وتعدد التسهيلات وتنوع المواقع وما تكتنزه دبي من جماليات خاصة، بدت أسباباً أكد من خلالها ثلة من فرسان الإبداع لـ«البيان» أن دبي بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، أهلتها لأن تكون الأفضل عالمياً.

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