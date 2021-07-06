زكي نسيبة: التبادل الثقافي يجعلنا أقوى

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال ندوة افتراضية نظمتها سفارة دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة بعنوان «الثقافة ودورها في العمل الدبلوماسي»، أن استراتيجية الدبلوماسية الثقافية الإماراتية ترتكز على مبدأ أن «التبادل الثقافي يجعلنا جميعاً أقوى لأننا نتشارك القيم الإنسانية ذاتها».

وشارك في الندوة مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، وكامل العبد الجليل، الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت الشَّقيقة، وأدارتها الإعلامية أثير علي بن شكر.

وقال معالي زكي نسيبة في كلمته: «لطالما تمثلت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توحيد جميع دول الخليج، التي تجمعها عوامل مشتركة، كالتّاريخ والعادات والتقاليد والاقتصاد، والتقارب الأسري، إذ كانت لديه قناعة عميقة بالفوائد الجمّة لاتحاد دول الخليج».

وأضاف: «سجلت صفحات التاريخ للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الرّاحل قصة تحويل مجلس التّعاون لدول الخليج العربية من حلم إلى واقع، بداية من أول اجتماع ثنائي بينهما في أبوظبي عام 1976».