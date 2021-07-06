«طعم الذيب» على مائدة «النادي العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة أول من أمس، أمسية أدبية افتراضية، قدم خلالها الناقد المسرحي السوداني محمد سيد أحمد قراءة أدبية في رواية «طعم الذيب» للكاتب الكويتي عبد الله البصيّص، وأدارها محمد ولد محمد سالم رئيس اللجنة الثقافية في النادي، الذي عرّف بالبصيّص الشاعر والروائي الكويتي الشاب الذي برز في السنوات الأخيرة عبر روايات نالت جوائز كان آخرها جائزة الدولة التشجيعية في الكويت عن الرواية نفسها «طعم الذيب»، وله روايات مثل «ذكريات، قاف قاتل سين».

وأما محمد سيد أحمد فهو ناقد مسرحي وخبير مسرح في إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وقارئ ناقد ومتابع لأهم ما ينشر في الرواية العربية.

وأشار سيد أحمد إلى أن أحداث الرواية تناولت ثلاثة أنواع من الصراع: صراع اجتماعي مع تقاليد القبيلة التي نبذته وأبعدته، وصراع مع الطبيعة ومع الذئب بشكل خاص، وصراع نفسي داخلي لدى ذبيان حول الموت والحياة والشرف والبطولة.