إصدارات متنوعة للناشرين الإماراتيين في «القاهرة للكتاب»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين حالياً في الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدارات تمثل 21 دار نشر إماراتية، تنقلها إلى جمهور القراء في مصر، حيث تعرض عبر مشروع منصة 262 عنواناً من مختلف الحقول المعرفية والإبداعية.

وتجسد الجمعية من خلال مشاركتها في المعرض الذي يتواصل حتى 15 يوليو الجاري، رسالتها تجاه دعم صناعة الكتاب الإماراتي، وتمكين الناشرين وفتح الأفق أمامهم للحضور والمشاركة في معارض الكتب العربية والعالمية، إذ يتيح مشروع منصة الذي أطلقته الجمعية في العام 2019 الفرصة أمام الناشرين الأعضاء الذين يملكون أقل من 20 إصداراً للمشاركة بعرض أعمالهم في مختلف بلدان العالم.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين في تصريح بمناسبة مشاركة الجمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب: «نعرض من خلال مشروع منصة إصدارات دور النشر المحلية ممن تملك أقل من عشرين إصداراً لنفتح أمامها باب المشاركة وفرص التعاون والعمل المشترك مع الناشرين والمترجمين والمكتبات العربية والعالمية».