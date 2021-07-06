صابر الرباعي لـ«البيان»: دبي وجهة إبداعية عالمية

المصدر: تونس - هاجر التليلي

«دبي مدينة إبداعية عالمية .. وأغنية (السهرة صبّاحي) التي صورتها فيها وفي باريس ستكون أغنية صيف 2021 دون منازع».. بهذه الكلمات بدأ الفنان التونسي صابر الرباعي، حديثه لـ «البيان»، مستعرضاً مشروع أغنيته الجديدة التي تجمعه مع الفنان المغربي سعد المجرّد والموزع الموسيقي العالمي من أصل مغربي نادر خياط المعروف باسم «ريد وان».

الفكرة الأصلية تعود لصابر الرباعي الذي صرّح لـ«البيان»، أن التعاون في بادئ الأمر كان مع «ريد وان» في أغنية ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، ثم فكّر في استضافة سعد المجرد الذي قبل الفكرة دون تردد. «السهرة صبّاحي» أغنية بمواصفات عالميّة، حيث سيغنّي فيها الثلاثي الرباعي والمجرّد و«ريد وان» باللغتين العربيّة والإنجليزية حسب تصريح صابر الرباعي لـ«البيان».

كلمات وألحان الأغنية التي يطلقها غداً، تعود للتونسي أيمن عبد الله، أعدّها خصيصاً لصابر الرباعي الذي روى لـ«البيان» تفاصيل المشروع، في البداية يقول إنه أُعجب بها منذ سماعها وأنه اتصل بالفنان العالمي «ريد وان» من أجل توزيعها.

بدوره «ريد وان» أضاف كلمات إنجليزية من أجل إضفاء طابع عالمي عليها. بعد هذه المرحلة، يقول صابر الرباعي لـ«البيان» إنه فكّر في الفنان المغربي سعد المجرّد من أجل الانضمام إلى هذا المشروع الذي انطلق تونسيّاً فأصبح مغاربيّاً.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الأغنية المغاربية تلقى نجاحاً في الشرق الأوسط، وهنا يرى أمير الطرب العربي أن الصفة التي تُميّزها هي بلا شك الانفتاح على محيطها المتوسطي والغربي من جهة والعربي جهة أخرى، مع تشبثّها بأصولها ومقاماتها المغاربية.

يرى ضيفنا أن هذه الخلطة ستسهم بشكل كبير في نجاح الأغنية، التي تنبّأ لها بأن تكون الأغنية القنبلة بالمعنى الإيجابي للكلمة. صابر الرباعي العائد أخيراً، من دبي إلى تونس، أكد لنا انتهاء فريق العمل من تصوير الأغنية الحدث في انتظار أن يتم تنزيلها على اليوتيوب يوم غد (7 يوليو الجاري).

«السّهرة صبّاحي» يعتبرها الفنان التونسي تحدياً باعتبار أن فكرتها الأصلية تعود إلى بداية 2020. اليوم عاد العالم إلى العمل عن بعد في العديد من المناطق، كذلك «السّهرة صبّاحي» تم تصويرها عن بعد، فهي أغنية التحدي فعلاً. تم التصوير بين دبي، حيث حضر صابر الرباعي و«ريد وان»، وفرنسا حيث يعيش حاليّاً سعد المجرّد. فكان السيناريو ملائماً للطبيعة الخفيفة لهذه الأغنية الصيفيّة.