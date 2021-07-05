جميلة القاسمي: «الشارقة للخدمات الإنسانية» ثابتة على رؤيتها ورسالتها

المصدر: الشارقة - وام

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أهمية أن يكون لدى المدينة خارطة طريق تساعد في تحديد الأولويات وتعديل الاتجاهات وتحقيق رؤيتها ورسالتها بشكل واضح ومتفق عليه بما يسهم في إيصال الرسالة بشكل أوضح ويسهل اتخاذ القرارات.

وقالت: من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة للمدينة 2022 ـ 2032 تجذير الدور الريادي لها في المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية وتبني مناهج التعلم المؤسسي وتفعيل إدارة الابتكار وإنتاج المعرفة والاستثمار في الحوكمة ومأسسة النظم والعمليات الداخلية، بالإضافة إلى تطوير نطاق وجودة الخدمات لتيسير وصول المستفيدين إليها والعمل على تحقيق الاستدامة في الموارد البشرية والمالية والتقنية وفي الخطة الاستراتيجية الجديدة، المدينة ثابتة على رؤيتها ورسالتها والقيم التي تعمل بموجبها وهي حريصة أن يضع العاملون فيها نصب أعينهم هذه الرؤية والرسالة والقيم في كل ما يؤدونه من مهام"، موضحة أن جهود المدينة مستمرة لتطوير استراتيجيتها المؤسسية ومعرفة نقاط القوة والتحديات، وبناء القدرات، وضمان عمل مؤسسة أكثر استدامة.

خطة

ومن جانبه تحدث طارق قطب الشريك في شركة التميز للاستشارات والتدريب المتعاونة مع المدينة في وضع الخطة عن أهمية الخطة الاستراتيجية كحجر أساسٍ في التقدم المدروس نحو الأهداف، وقال: الخطة الاستراتيجية للمدينة خلال السنوات الـ10 القادمة ستكون امتداداً ناجحاً للخطة الاستراتيجية السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي والتغيرات السريعة الحاصلة على مستوى العالم.

وأضاف: من أهم سمات الخطة الناجحة مشاركة أكبر عدد من الشركاء فيها للوقوف على جميع وجهات النظر وأخذها بعين الاعتبار عند اعتمادها لذا كان الحرص على مشاركة طلاب المدينة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وكادر المدينة وشركائها والمتطوعين في إعداد الخطة.

منهجية

وأكد أن منهجية العمل خلال مرحلة الإعداد للخطة الاستراتيجية تمثلت في مراجعة جميع وثائق المدينة المتعلقة بالخطط الاستراتيجية والتنفيذية السابقة، وعقد لقاءات تشاورية مع إداريي المدينة للوقوف على وجهات النظر، ثم تشكيل لجنة توجيهية مؤلفة من تسعة أشخاص من كادر المدينة كي تكون بمثابة حلقة الوصل بين الشركة وجميع أقسام وفروع الخدمات الإنسانية لتنفيذ البحوث والاستبيانات المطلوبة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي في اتخاذ القرار الصحيح ضمن مجموعة من الخيارات وتقنين الموارد المالية والبشرية وتحقيق الاستدامة وأهمية الشعور بالرضا من قبل أعضاء الفريق عندما يتم تحقيق الأهداف.

وقال: حرصت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية دائماً على تطوير الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع أحدث الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنمية علاقات المدينة وتطويرها محلياً وعربياً وعالمياً وما يميز المدينة على جميع الأصعدة هي تلك الروح الإنسانية التي تقدم من خلالها الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على يد أمهر الاختصاصيين والخبراء العاملين في المجال.