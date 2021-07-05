وفد من مركز أبوظبي للغة العربية التابع للدائرة يلتقي شيخ الأزهر

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من مركز أبوظبي للغة العربية، الذي يمثل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وخلال الزيارة، استعرض وفد المركز أبرز المشاريع والمبادرات التي تهدف لتعزيز إتقان اللغة العربية، ودعم النتاج الأدبي العربي والتحوّل الرقمي وغيرها من الأمور.

وأشاد فضيلة الإمام الطيب بعمل المركز، وثمن جهوده ومبادراته في دعم اللغة العربية والمشهد الثقافي العربي. كما أشاد فضيلته بدور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشكل خاص في إحياء اللغة العربية في مصر من خلال مبادرات عدة كإنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الأزهر.

وأكد الطرفان أهمية التبادل الحضاري ونشر ثقافة التسامح والحوار اللذين يلتزم بهما مركز أبوظبي للغة العربية وتدعو إليها مشيخة الأزهر الشريف. وفي الختام، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للاستمرار في مسيرة النهوض باللغة والقطاع الثقافي على مستوى المنطقة العربية.