شرطة دبي تكرم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

المصدر: دبي - البيان

كرم العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في مقر إدارة الإعلام الأمني التابعة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وقد تسلم درع التكريم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

ويأتي هذا التكريم في إطار تعاون مركز جمعة الماجد مع شرطة دبي في رقمنة جميع أعداد مجلة «الأمن» التي تصدر عن شرطة دبي بشكل دوري، والتي تعد توثيقاً لعمل شرطة دبي، وقد قام المركز بتحويل 474 عدداً من النسخة الورقية إلى نسخ رقمية، كما قام أيضاً بعمل صيانة لبعض الأعداد التالفة من خلال تجليد 122 عدداً، وجمعها في مجلدات خاصة.

وأثناء حفل التكريم قام المركز بعرض فيلم قصير وثق فيه عملية رقمنة مجلة «الأمن»، وفي نهاية الحفل وجه العقيد علي خلفان المنصوري شكره لمعالي جمعة الماجد، رئيس المركز، على الدور الذي يقوم به في حفظ التراث الإنساني، والدعم الذي يقدمه من خلال المركز لمؤسسات الدولة في مجال المعالجة والترميم ورقمنة المخطوطات والوثائق.