معرض للفنون المشفرة في طوكيو

المصدر: طوكيو - أ ف ب

يعمل إيتشي هاتانو خبير وشم في طوكيو، حيث تراجع عدد زبائنه الأجانب بشكل ملحوظ خلال الجائحة. لذلك عندما سمع عن النهضة الكبيرة لسوق الفن الرقمي بفضل تقنية «بلوك تشين» للتعاملات الرقمية، قرر اغتنام الفرصة.

وقال إيتشي هاتانو (44 عاماً)، في صالونه الضيق للوشم المليء بأنماطه المفضلة، وهي شخصيات مستمدة من الفولكلور الياباني: «من الرائع بالنسبة إلى فنان أن تُفتح أمامه سوق جديدة، فهذا يوفر الكثير من الاحتمالات».

ولا ينزعج هاتانو من الانتقال من الجلد البشري إلى الفن غير المادي. ويقول وهو يرسم بواسطة قلم على جهازه اللوحي شخصية «هانيا»، الشبح الساخر لامرأة منتقمة في الحكايات اليابانية «عملي هو نفسه، وكذلك عمليتي الإبداعية».

لم يسبق لإيتشي هاتانو أن باع أي عمل افتراضي، لكنه يوضح أن لديه «شعوراً» بإمكانات هذه السوق، فيما تُعرض خمسة من أعماله من هذه الفئة ضمن معرض «كريب طوكيو» الذي افتتح في صالة عرض بحي هاراجوكو في العاصمة اليابانية.

ويقول أمين المعرض المدير العام لمنصة المبيعات عبر الإنترنت «بلوك تشين آرت إكستشينج» المتخصصة في هذا القطاع ساشا بايلي (27 عاماً): «هذا أول معرض للفنون المشفرة يُقام في طوكيو».

وساهمت تقنية «بلوك تشين» خلال الأشهر الأخيرة في طفرة النمو الكبيرة التي شهدتها سوق الفن الرقمي العالمية، وهي تقنية آمنة وغير مركزية لتخزين المعلومات ونقلها، تؤدي دوراً أساسياً في العملات الرقمية كالبيتكوين.