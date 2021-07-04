علم الإمارات على أكبر ميدالية في العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حققت أكبر ميدالية في العالم نُقش عليها علم دولة الإمارات العربية المتحدة، أخيراً، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ حطمت مدرسة هندية في الإمارات الرقم المحقق في الصدد، وذلك في إطار احتفائها بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وأيضاً احتفال المدرسة بالذكرى السنوية الخامسة لها.

وأفادت وكالة أنباء «يونايتد برس انترناشونال» الدولية، نقلاً عن المدرسة الهندية العالمية في أبوظبي، أنها استحدثت أكبر ميدالية في العالم، وهي تحمل علم دولة الإمارات، وتغطي مساحة 63.93 قدماً مربعاً (5.94 أمتار مربعة)، وتزن 4850 رطلاً (2200 كيلوغرام).

وقد قام الطلبة والمعلمون في المدرسة بتصميم الميدالية التي تتميز بعدد من الرموز المنقوشة التي تشمل، إلى جانب علم الإمارات العربية المتحدة، معالم مشهورة في أبوظبي.

وفحص الميدالية أحد المحكمين في موسوعة غينيس قبل اعتمادها بكونها تمثل رقماً قياسياً جديداً.