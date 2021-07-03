«يوم نامت ليلى» رواية أولى لغادة الخوري

المصدر: الشارقة - البيان

صدرت أخيراً في عمّان، عن الأهلية للنشر والتوزيع، الرواية الأولى للكاتبة اللبنانية المقيمة في الشارقة، غادة الخوري، بعنوان «يوم نامت ليلى». بمقدمة للشاعر علي العامري، الذي وضع القارئ في أجواء الرواية، وتناول أبرز مفاصلها.

تقع الرواية في 100 صفحة من القطع المتوسط، وتدور أحداثها ما بين لبنان والإمارات حيث تقيم الكاتبة، وتتأمل وقع رحيل والدتها إثر إصابتها بالسرطان، وما أشعله رحيلها من تحفيز لمخيلة الكاتبة، التي سعت في خطاب سردي ينبض بالصور الشعرية، إلى تجسيد الحنين إلى الأم، وإلى بناء شبكة حياتها والمحيطين بها من جديد داخل النص.

وتستحضر الرواية إلى جانب شخصية الأم «ليلى» وجوهاً نسائية مؤثرة من العائلة، وبلغة تميل للنظر إلى المرأة بوصفها شخصية قوية مالكة لزمان قدرها وصانعة للمواقف التي تستحق أن تروى، وليست ضحية حتمية كما تقدمها بعض الأعمال الرائجة في هذا العصر.

تقيم الكاتبة غادة الخوري في الشارقة، ودرست العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، وعملت لأكثر من عشر سنوات في دار الصياد حيث تمرست في الصحافة المكتوبة قبل أن تغادر لبنان بشكل نهائي في العام 2003، لتستقر في الإمارات. واصلت عملها في التحرير الصحافي إلى أن قررت التفرغ للكتابة الروائية في العام 2019.