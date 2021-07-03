زينة مكي بطلة مسلسل «شتي يا بيروت»

المصدر: (بيروت - البيان)

بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة وتركها بصمة خاصة في عالم الدراما، يحفل جدول أعمال الممثلة اللبنانية زينة مكي بالأعمال الدرامية الجديدة والمسلسلات.

فبعد أن أشرفت على الانتهاء من تصوير مسلسل «صالون زهرة»، تستعد زينة لدور بطولي جديد بعد انضمامها لفريق عمل مسلسل «شتي يا بيروت» من إنتاج شركة الصبّاح.

وفي التفاصيل، تلعب زينة دور «نور» الشخصية التي أكدت أنها لا تشبه أي شخصية أخرى كانت قد أدّتها سابقاً، مشيرة إلى أنها ستبذل جهوداً كبيرة لإيصال رسالتها.

وكانت قد عبّرت زينة عن حماسها الكبير للدور قائلة: «أشعر بمسؤولية تجاه هذا الدور فهو جديد من كل النواحي.. سأبذل للشخصية الكثير من الجهود».

ومن المتوقع أن تقدّم زينة مفاجأة كبيرة للمتابعين من ناحية الدور والأداء، خصوصاً أنها تميّزت في الأدوار التي لعبتها أخيراً إلى جانب نخبة من نجوم الدراما في مسلسل صالون زهرة ودانتيل وغيرهما.

أما عن أجواء التصوير، فأشارت زينة إلى أن الأجواء أكثر من رائعة وفريق العمل يتمتع بحرفية عالية، خصوصاً أن الممثلين المشاركين في العمل هم من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي والتجربة معهم أكثر من رائعة.

«شتي يا بيروت» من إنتاج شركة الصبّاح وكتابة بلال شحادات وإخراج إيلي سمعان.