محاضرة علمية لحماية أسماك القرش من المخاطر

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بعد غد، في مربى الشارقة للأحياء المائية، محاضرة علمية تحت عنوان «أسماك القرش والتشريعات التي تحميها في الدولة»، وذلك في إطار فعاليات لجنة الصندوق الدولي للرفق بالحيوان.

ويعد مربى الشارقة للأحياء المائية، الذي ينضوي تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف، أول وأكبر مركز تعليمي حكومي للكائنات البحرية في دولة الإمارات، حيث يسهم بدور كبير في نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على حياة الكائنات التي تعيش فيها من خلال الحملات التي يقوم بها سنوياً.

وتهدف الحملات التي تأتي ضمن مبادرة هيئة الشارقة للمتاحف للمسؤولية المجتمعية «لأننا نهتم»، إلى توعية الجمهور بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وغرس قيم المحافظة على المعالم السياحية البحرية. كما تهدف إلى توعية المشاركين بمخاطر تلوث البيئة البحرية والناتج عن الممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض الأفراد.

وتعتبر أسماك القرش أبرز مقتنياته من الأحياء المائية، حيث يبلغ عددها 13 قرشاً متنوعاً من القرش ذي الزعنفة السوداء، القرش ذي الزعنفة البيضاء، قرش الحمارالوحشي، قرش السوس أو أم المنادبين وتوجد في حوضين هما الحوض الرئيسي، وحوض آخر مخصص لأسماك القرش، ويتم إطعامها أنواعاً مختلفة من الأطعمة البحرية مثل السردين، الحبار، الروبيان وسرطان البحر (القباقب) مرتين في الأسبوع.

وتستعرض المحاضرة أبرز المخاطر البيئية الناتجة عن تعرض أسماك القرش إلى الانقراض، والعواقب المتوقعة في حال انقراضها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة، كما تهدف إلى نشر الثقافة البيئية، والتعريف بالأساليب الكفيلة بحماية البيئة، والحفاظ على الثروات الطبيعية، إضافة إلى تشجيع الفئات المستهدفة من الصيادين، والمعنيين في مجال البيئة البحرية، وجمهور مربى الشارقة للأحياء المائية، على ابتكار الحلول، واحترام القوانين التي تم تشريعها بغية الحفاظ عليها، واستدامتها.

يشارك في المحاضرة مدير برامج الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أكرم عيسى درويش، والباحث المساعد رميثة الشحي من وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث سيتطرق الضيفان إلى التعريف بخصائص أسماك القرش البيولوجية وسلوكها وأهمية أسماك القرش ودورها البيئي، وعن أوضاع أسماك القرش في التجارة العالمية، بالإضافة إلى التعريف بأهم بنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والجهود المبذولة للحفاظ عليها.