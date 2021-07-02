الشارقة تشارك القاهرة احتفاءها بالكتاب

المصدر: (القاهرة - البيان)

تشارك هيئة الشارقة للكتاب، بفعاليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس بالقاهرة، تحت شعار «في القراءة.. حياة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وزار جناح الهيئة، خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وكان في استقبالهم أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، كما استقبل الجناح نخبة من الشخصيات الرسمية وكبار المثقفين والكتاب والمبدعين العرب والأجانب.

وسّلم أحمد العامري، للدكتور مصطفى مدبولي، نسخة موقعة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجاس الأعلى حاكم الشارقة «محاكم التفتيش»، مهداة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى نسخة لرئيس مجلس الوزراء.

تجربة ثقافية

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتجربة الثقافية لإمارة الشارقة، ودورها في دعم الحراك الثقافي في المنطقة، وتقديم صورة تليق بالثقافة العربية إلى العالم أجمع، وقال: «إن الحكومة المصرية والشعب المصري، يكنون كل الحب والاحترام لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي».

وقال أحمد العامري: «إن تحقق شروط أي مشروع نهضوي وحضاري، يبدأ من الاستثمار في الكتاب، وهذا ما قامت عليه الحضارة المصرية منذ القدم إلى اليوم، وهذا ما كرسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي وضع الكتاب حجر أساس نهضة الشارقة، والقاعدة المتينة التي تبني عليها الإمارة علاقاتها مع المدن والعواصم الثقافية العربية والأجنبية».

وأضاف: «معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد المعارض الكبرى والمهمة، ذات التاريخ الطويل في المنطقة، ونحن حريصون سنوياً على المشاركة في فعالياته، لتعميق علاقات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات النظيرة في مصر، والتعرف إلى أحدث تجارب الصناعات الإبداعية في مصر، وبناء قنوات تواصل فاعلة لاستحداث فعاليات، وإطلاق مبادرات جديدة ونوعية، تخدم راهن ومستقبل الكتاب والإبداع العربي».

تعزيز التعاون

وعلى هامش مشاركة الهيئة، اجتمع أحمد بن ركاض العامري، مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك المستقبلي في مجال الصناعة الإبداعية بين الهيئة والوزارة، واستعرضا عدداً من الفعاليات المشتركة، التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة: «تمثل تجربة إمارة الشارقة، واحدة من التجارب الكبيرة والرائدة في المنطقة، ليس على مستوى دعم الفعل الثقافي وصناعة الكتاب والإبداع وحسب، وإنما على مستوى احترام الإنسان، والاستثمار بوعيه وطاقاته، وهذا ما يجعلنا سعداء دوماً بالتعاون والعمل المشترك مع إمارة الشارقة، خاصة في ظل نشاطها القائم على المستوى الدولي، ومخاطبة أبناء الثقافات والحضارات الأجنبية، بتوجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة».