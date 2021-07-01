«كلمات» تعزز تعليم الأطفال اللاجئين

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت «مؤسسة كلمات» مذكرة تفاهم مع منظمة «دعم الكتاب الدولية» (Book Aid International) الخيرية، لدعم وتعزيز الموارد المعرفية والتعليمية المخصصة للأطفال اللاجئين والنازحين قسراً في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وتم توقيع المذكرة أخيراً على هامش فعاليات «معرض لندن الدولي للكتاب» 2021.

وبموجب المذكرة، تقدم مؤسسة كلمات 15 مكتبة تحتوي كلٌّ منها على 100 كتاب باللغة العربية، ضمن مبادرتها «تبنّ مكتبة» التي تهدف إلى دعم الأطفال العرب اللاجئين والنازحين عبر تزويدهم بالكتب العربية والمواد المعرفية، في حين توفر منظمة «دعم الكتاب الدولية» كتباً باللغة الإنجليزية لدعم المكتبات الشريكة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لتلبية الحاجة المتنامية لكتب الأطفال بلغات متعددة.

حق أساسي

وقالت آمنة المازمي، مدير مؤسسة كلمات: «تلتزم (مؤسسة كلمات) بضمان منح الأطفال حقهم الأساسي في القراءة والحصول على الكتب والوصول إلى مصادر المعرفة، وخصوصاً في مناطق الحروب والنزاعات، حيث تزداد الحاجة لتوفير المواد القرائية للأطفال اللاجئين والنازحين، لأن الكتاب هو الطريقة المثلى لإثراء معارفهم وتعليمهم وتمكينهم».

بدورها قالت آليسون تويد، المدير التنفيذي لمنظمة «دعم الكتاب العالمية»: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع (مؤسسة كلمات)، ودعم مبادرة (تبنى مكتبة) التابعة لها للعمل معاً بهدف تمكين الأطفال من الوصول إلى الكتب، حيث تجمعنا رؤية مشتركة لبناء عالم ينعم فيه جميع الأطفال بحق القراءة، وخصوصاً الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، والنازحين داخل بلدانهم والمتأثرين بالصراعات».