يوليو في دبي حكايات إبداع وجمال أبطالها نجوم الغناء العالمي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين جنباتها يتجلى الجمال، ويزداد المشهد الثقافي والفني ألقاً، حيث تصافح دبي عبره مجموعة من أساطير الغناء، الذين يحطون خلال يوليو الجاري رحالهم على أرضها، ليطلقوا العنان لأصواتهم في فضاء المدينة، التي تعودت على تحويل التحديات إلى فرص، متوسدين ما تمتلكه «دانة الدنيا» من مقومات ومناخات عدة، كفيلة بأن تعيد الحياة إلى المشهد الفني والثقافي، على حد سواء، ففي الوقت الذي تستعد فيه دبي لتقديم «مفاجآتها الصيفية» لكل من يحط على أرضها، بدأت مسارحها باستعادة الحياة، لتتنفس فناً وتتراقص على إيقاعات الموسيقى، متيحة لكل عشاق «الإيقاع» أن يلتقوا مع أساطير الفن «وجهاً لوجه»، للاحتفاء بكل ما تقدمه الإمارة من بسمات ترسمها على ملامح الجميع.

خلال يوليو ترتفع حرارة الطقس، ومعها ترتفع أصوات أساطير الغناء العربي والعالمي، الذين قطعوا على أنفسهم «وعداً» بتلطيف الأجواء، عبر ما سيقدمونه من أغنيات أحبها الجميع، وتعودوا الاستماع إليها مباشرة، حيث سيكون الجمهور على موعد مع 3 أصوات، تركت على صفحات الموسيقى بصمة ذهبية لامعة.

الفنانة السورية فايا يونان، التي أصبحت ضيفة دائمة على الإمارة، ستفتتح أولى أمسيات الموسيقى في دبي، حيث ستطل على الملأ في 8 يوليو المقبل، من على خشبة دبي أوبرا، لتقدم لهم باقة من أجمل أغنياتها، من بينها «أحب يديك»، التي حققت رقماً قياسياً إبان صدورها قبل سنوات. فايا.

وعبر حسابها على «إنستغرام»، آثرت أن توجه رسالة إلى جمهورها، استعادت من خلالها بعضاً من لحظات حفلها الذي أقامته العام الماضي في دبي، حيث كتبت لجمهورها: (شوية لحظات سعادة على المسرح.. من آخر حفلة في دبي من أكثر من سنة)، لتضيف: «اقترب لقاؤنا على مسرح دبي أوبرا، واقترب الحماس».

وما إن تنتهي فايا يونان من حفلها، حتى تبدأ خشبة دبي أوبرا، بالاستعداد مجدداً لاستضافة النجم اللبناني راغب علامة، في حفلين رائعين، سيقامان في 15 و16 يوليو المقبل، حيث يتوقع أن يشهد الحفلان إقبالاً جماهيرياً واسعاً، لا سيما أن «السوبر ستار»، الذي منحته دبي الإقامة الذهبية، كان قد تصدر ترند الموسيقى أخيراً، بعد تقديمه لكليب «الحياة حلوة»، الذي فاض بالتفاؤل والإيجابية والحب والفرح.

حفلان

رحلة الموسيقى في دبي، لن تنتهي مع إسدال الستار على حفل راغب علامة، وإنما يتجدد المشهد مع إطلالة الموسيقار الباكستاني المعروف راحت فاتح علي خان، الذي يعود لـ «دانة الدنيا»، بعد مرور عام ونيف على آخر إطلالة له فيها. راحت سيحط رحاله في حدود دبي، ليقدم عرضين موسيقيين، في إطار الاحتفالات بمفاجآت صيف دبي.

حيث يتوقع أن يسهم الحفلان بإثراء المشهد الموسيقي في الإمارة، لا سيما أن راحت علي خان قد اختار لكل حفل عنوان خاص به، يقدم خلاله نوعية خاصة من موسيقاه. الحفل الأول سيكون في 23 يوليو المقبل، فيما الثاني سيكون في 28 يوليو المقبل، وكلاهما سيقامان في قاعة كوكا كولا أرينا، الحفل الأول سيحمل عنوان «جست كوالي»، وفيه سيركز خان على إيقاعات الموسيقى التي اشتهر بها وعمه الراحل نصرت فاتح علي خان، المرشح لجائزة غرامي، بينما يحمل الحفل الثاني عنوان «جست بوليوود»، وفيه سيقدم مجموعة من أغنياته التي قدمها لأفلام بوليوود السينمائية، بدءاً من 2003، وحتى اليوم.