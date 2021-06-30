«مكتبة» تحتفي بالفائزين بمسابقة «القارئ المبدع»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالفائزين في الدورة الثامنة من مسابقة «القارئ المبدع» في حفل نظمته الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 في منارة السعديات وسط إجراءات احترازية حرصاً على سلامة الطلّاب الفائزين وذويهم.

فاز في هذه الدورة 30 طالباً وطالبة من مدارس حكومية وخاصة من جميع أنحاء دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين 470 طالباً وطالبة شاركوا في المسابقة، فيما بلغ معدّل الكتب المقروءة 75 كتاباً لكل مشارك. وجرى خلال المسابقة تقييم الطلّاب المشاركين وفقاً لمدى استيعابهم للكتب المقروءة وامتلاكهم للتفكير الناقد الإبداعي، بالإضافة إلى السرعة والطلاقة الشفهية والقراءة السليمة المعبّرة.

مشاركات نوعية

وقالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «فخورون بالمشاركات النوعية التي شهدناها هذا العام، هذه المشاركات تعكس شغف الطلّاب بالمطالعة كوسيلة لاكتساب المعرفة وتوسيع مداركهم، فالقراءة ليست مجرد نشاط مخصص لأوقات الفراغ، بل هي وسيلة لبناء شخصية الطفل وتعزيز معلوماته وخياله، وهذا بدوره يساهم في تأسيس أجيال تتخذ العلم سلاحاً للمضي نحو مستقبل مشرق».

من جانبها قالت فاطمة التميمي، قائد البرامج ومسؤولة المسابقة: «يعكس نجاح مسابقة «القارئ المبدع» أهمية الفعاليات والبرامج التي تنظمها «مكتبة» وتمكنها وبشكل متواصل من توفير بيئة ثقافية مثمرة تدعم تعلّم الأطفال لمهارات ومعارف مهمة تشكل أساساً قوياً يمكن استثماره في شتى المجالات، كما يدل الإقبال الكبير للمشاركة في المسابقة على استمالة موضوعاتها للأجيال الجديدة من القراء وترسيخ حب المعرفة لديهم».