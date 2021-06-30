«ثقافة أبوظبي» تشارك في معرض القاهرة للكتاب

المصدر: أبوظبي - اليبان

تُشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مُمثلة بمركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمنعقدة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة.

وتأتي مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار التزامه بالمشاركة الفاعلة في الحوار الأدبي والثقافي المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز التواصل الحضاري ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات التي تعمل للنهوض بقطاع النشر. ويستعرض المركز عدداً من أهم البرامج والمبادرات الخاصة به من خلال جناحين، يستضيف أحدهما برنامجه الثقافي وتوقيع الكتب، بينما يخصّص الثاني للتواصل مع القراء وبيع الكتب.

دور بارز

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يسعدنا المشاركة في الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره من أضخم وأعرق معارض الكتاب في المنطقة والعالم، ولما للقاهرة من دور بارز في صناعة الكتاب ثقافياً ومعرفياً على مستوى المنطقة.

وتعد هذه الفرصة استكمالاً للجهود التي تم بذلها خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب للتواصل مع الناشرين ودعمهم، والعمل مع شركائنا لبحث حلول مبتكرة للنهوض بقطاع النشر في عالمنا العربي».

وقالت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، مديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «تأتي مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أعقاب اختتامنا للدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب لتسلط الضوء على عودة الحراك الثقافي والأدبي لمنطقتنا.

حيث يعزز وجود هذه المنصات والملتقيات التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المحورية في قطاع النشر سواء في منطقتنا أم على المستوى الدولي. وإننا نتطلع للعمل الجاد مع شركائنا لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة تعافي هذا القطاع المهم والذي تأثر بتبعات الجائحة على مدار العام الماضي».