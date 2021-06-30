«جمعة الماجد» يختتم دورة ترميم الوثائق

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي يوم أمس الأربعاء دورة تدريبية في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق، والتي انطلقت في 14 يونيو واستمرت 3 أسابيع، وأشرف عليها د. بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، وحضرها مشاركون استضافهم المركز من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

يهدف المركز من خلال هذه الدورة إلى تعزيز التعاون المشترك بين المركز وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وذلك من خلال تدريب عدد من موظفي الهيئة على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم للوثائق والمخطوطات.

وقد تناولت الدورة التدريب العملي على عمليات الترميم اليدوي، والترميم الآلي، والتدعيم الحراري للمخطوطات والوثائق التاريخية، كما أشاد د. بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، بالجهد والاهتمام والانضباط من قبل المشاركين في الدورة،وقال أيضاً إن حرفة الترميم تحتاج منا إلى الاهتمام، ونشر الوعي، حتى نتمكن من حفظ تراثنا ليكون متاحاً للأجيال القادمة. وفي ختام الدورة قام د.بسام داغستاني، المشرف العلمي على الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين.