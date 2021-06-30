ورش فنية وأدبية في مخيم «صيفك ويانا»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، مخيمها الافتراضي «صيفك ويانا» الذي يُقام على فترتين، ابتداءً من 4 إلى 15 يوليو، ومن 1 إلى 11 أغسطس 2021، تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك».

ويستضيف برنامج «على مائدة كتاب»، الدكتور عمر عبد الرحمن الحمادي نائب رئيس جمعية الإمارات للأمراض الباطنية للحديث عن كتابه «الاجتياح» ومناقشته مع منتسبي ناشئة الشارقة في لقاء معرفي يديره الكاتب غيث الحوسني.

كما يشمل المخيم باقة منوعة من الورش الفنية بتقنيات مختلفة منها ورشة «زخارف ملونة» من تقديم الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي، وورشة «بناء وتركيب صندوق مضيء» بالتعاون مع عائشة العبار آرت غاليري، فيما تقدم الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني ورشة بعنوان «تصميم بطاقة معايدة متحركة»، وتقام ورشة بعنوان «فن الريزن» بالتعاون مع مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

من جهة أخرى يشهد شهر يوليو ورشة بعنوان «من الفكرة إلى النص» ضمن برنامج الفنون المسرحية، وجلسة خاصة للتعريف بمسابقة الكتابة لمسرح الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج «نادي الكتاب – اقرأ» بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وبرنامج «روبوتات EV3 – مستقبل الطاقة»، فضلاً عن برنامج «وقت الرياضة» الذي يضم مجموعة من التمارين الرياضية، ومحاضرات تثقيفية لجعل ممارسة الأنشطة الرياضية منهج حياة.