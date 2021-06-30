أحمد الجسمي يحاضر عن المسرح

المصدر: (الشارقة - البيان)

يحاضر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي عن قيم وجماليات المسرح، في جلسات تنظمها مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن برنامج تدريبي انطلق أول من أمس، في المسرح يستمر حتى 4 أغسطس المقبل، على مسرح سيتي سنتر الزاهية، وتستهدف من خلاله المؤسسة الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 23 عاماً، لتمكينهم من تطوير مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمسرحي. ويتضمن البرنامج الذي يشرف عليه ويقدمه الجسمي 10 جلسات، (جلستان أسبوعياً)، مساء كل أحد وأربعاء.