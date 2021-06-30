انطلاق فعاليات مؤتمر الترجمة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للترجمة تحت شعار «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي».

وفي كلمته التي افتتح بها المؤتمر أكد الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، أن الأرشيف الوطني يعقد هذا المؤتمر في إطار أحد أهدافه الاستراتيجية والذي يقتضي توفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة، مشيراً إلى ما تلاقيه الترجمة من اهتمام في الإمارات، والتي تؤمن بأن الترجمة تؤدي دوراً مهماً في التّقريب بين الأمم وتيسير الحوار بين شعوب العالم، والإسهام في التنمية وتعزيز ثقافة السلام والأمن الدوليين. وأكد الريسي أهمية الترجمة في الخمسين عاماً القادمة على غرار ما لاقته السجلات والوثائق التاريخية التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني في الخمسين عاماً الماضية.