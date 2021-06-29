دبي أوبرا موسم العروض العالمية الخالدة

المصدر: دبي - البيان

أزاحت دبي أوبرا، الستار عن مواعيد عروضها المميزة، التي طال انتظارها في موسمها الجديد، التي تضم نخبة من الفنانين الكبار، أمثال الملحن والموسيقي الأرمني - اللبناني الشهير غي مانوكيان، ومصمّم الرقصات المعروف والملحن الموسيقي العالمي خوان مانويل فرنانديز - فارّوكيتو.

إضافة إلى عدد من الأعمال الخالدة، أمثال رائعة بوليوود «ديفداس»، وسيكون ختامها مع عرض الباليه الأسطوري «آنا كارينينا»، من تصميم بوريس أيفمان، في أول عرض له على خشبة مسرح دبي أوبرا.

فارّوكيتو

تبدأ عروض الموسم الجديد في 30 سبتمبر المقبل، بعرض لخوان مانويل فرنانديز مونتويا، المعروف باسم «فارّوكيتو»، هو مصمّم رقصات ومخرج فنّي ومؤلف وملحّن موسيقي عالمي المستوى، ذو أصول إسبانيّة. يؤدي فارّوكيتو أحدث عرض فنّي له على خشبة مسرح دبي أوبرا، ليكون تحفة فنية من عالم الفلامنغو الساحر، تصوّر تراثه الغجري الممزوج بلمسته المعاصرة والاستثنائية.

وفي ليلتي 8 و9 أكتوبر المقبل، تقدم «روك ذا باليه X»، عرضاً موسيقياً فريداً لأروع أداءٍ راقص على خشبة مسرح دبي أوبرا، حيث يقدمه راقصون وفنانون شباب موهوبون، بلوحاتٍ فنية تجمع بين الباليه الكلاسيكي وأساليب الرقص الحديثة، على أنغام موسيقى البوب العصرية.

ريغوليتو

وتحت إشراف يوري ألكساندروف، أحد أشهر مخرجي الأوبرا المعاصرين، تقدم فرقة أوبرا سان بطرسبرغ في ليلتي 11 ــ 12 أكتوبر المقبل، عرضها المسرحي الأوبرالي الشهير «ريغوليتو»، عبر قالب درامي مختلف، يجسّد قوة المشاعر وصراعات النفس البشرية، بعيداً عن الصور النمطيّة.

وفي 21 ــ 23 أكتوبر المقبل، تستقبل أوبرا دبي، استعراضاً فنّياً من طراز عروض مسرح برودواي الشهير، يسرد قصة حب ملحميّة مستوحاة من أشهر روايات الأدب الهندي، ستأسر قلوب الجماهير بأداء الفنانين المميز، والموسيقى العذبة، والعروض الباهرة المثيرة للمشاعر.

«غي مانوكيان»

في 19 نوفمبر المقبل، يعتزم غي مانوكيان، إطلاق ألبومه الجديد «تامادا»، الذي طال انتظاره في خريف هذا العام، وليس أفضل من من خشبة مسرح دبي أوبرا العالميّة لذلك، للعام الرابع على التوالي، سيسحر مانوكيان جمهور دبي أوبرا بألحان موسيقى ألبومه الجديد.

وفي 22 ــ 23 نوفمبر المقبل، تستضيف خشبة دبي أوبرا، رائعة المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك من عام 1950، في قالب مسرحي مثير.

«آنا كارنينا»

وفي 2 ــ 4 ديسمبر المقبل، يتألق عرض باليه «آنا كارينينا»، من تصميم مصمّم الرقص التعبيري الفذ بوريس أيفمان، ويركّز عرض الباليه المستوحى من رواية ليو تولستوي، على الشخصيات الثلاث الرئيسة: «آنا» وزوجها «كارينين» وضابط الجيش «فرونسكي».