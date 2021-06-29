«معجزة كاستل» حكاية شغف في إيطاليا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يحكي كتاب «معجزة كاستل دي سانغرو: حكاية شغف وطيش في قلب إيطاليا»، من تأليف: جُو مَغِنِس، قصة هوسٍ فجائي بكرة القدم، يدفع كاتباً (‏‏المؤلف)، إلى ترك كلّ شيء خلفه، والبدء في رحلة شاقّة لاستقصاء أحوال «المعجزة» التي حققتها قرية إيطالية مجهولة، في منطقة جبلية نائية، حين شق فريقها طريقه، بثبات منقطع النظير، من دوري الهواة، ليحجز له مكانة مرموقة في مصاف أندية دوري الدرجة الأولى، دوري المحترفين.

حيث المجد والشهرة، واحتلال العناوين الرئيسة في كبريات الصحف والمجلّات المعنية بهذه الرياضة، التي باتت هوس الملايين في أنحاء العالم كافة. ويحيط الكتاب الصادر أخيراً، عن مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية- دائرة الثقافة والسياحة.

والذي نقله إلى العربية تحسين الخطيب، وراجع الترجمة الدكتور أحمد خريس، بحكايةَ تلك المعجزة «التي كانت عصيّة على الفهم، ولا يمكن لأشد المخيلات جموحاً وحماسةً، أن تدرك كنهها، وتحيط بأسباب وقوعها»، حيث قاد ذلك الهوس مؤلف الكتاب، منذ اللحظة الأولى التي قرأ فيها، سنة 1996، عن هذا الحدث الاستثنائي، الذي لم يتكرر البتة، بمجلة متخصصة في كرة القدم، إلى تكبد مشاق السفر إلى تلك البلدة القصيّة، بلدة «كاستلّ دي سانغرو»، للكتابة حول تلك «الحكاية الأسطورية»، وعما حدث بعدها.