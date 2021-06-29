«موسوعة الحرف» تثري المكتبة العربية

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظم معهد الشارقة للتراث، أمس، في مسرح المعهد، جلسة نقاشية لإطلاق «الموسوعة الإماراتية للحرف والمهن والصناعات التقليدية»، لمؤلفها الباحث حسن الغردقة، وشارك في الجلسة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، والمؤلف الباحث حسن الغردقة، والدكتور مَنِّي بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

وقال المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن الموسوعة تضيف الكثير للثقافة المحلية، كما تضيف للمكتبة إصداراً مهماً.

ومن جانبه، قال حسن الغردقة، جاءت الموسوعة في خمسة أجزاء، وغطت البيئات البرية والبحرية والجبلية.