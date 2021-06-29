«الرواد» الصينيون في رسوم «باندا» تطوف الفضاء على أنغام تهويدة

المصدر: إعداد- نهى حوّا

ظهر رواد الفضاء الصينيون الثلاثة داخل محطة الفضاء الجديدة تيانجونغ، أخيراً، في رسوم كرتونية محببة بهيئة حيوان الباندا الظريف، وذلك ضمن مجموعات فنية متنوعة في موقع متخصص أخيراً.

وأفاد موقع «سبايس. كوم» الذي نشر الرسوم الكرتونية، أن الشركة الإعلامية الحكومية «تشاينا ميديا غروب» أعدت رسوم أفراد الطاقم بهيئة «باندا»، لإعطاء نظرة عما سيختبره رواد البلاد في الفضاء خلال إقامتهم داخل المحطة الفضاء الجديدة، والمتوقع أن تمتد ثلاثة أشهر وفقاً لوسائل إعلام حكومية.

وتظهر الرسوم الكرتونية «الباندا» الثلاثة التي تجسد أفراد الطاقم، يطوفون في الفضاء على أنغام تهويدة الأطفال الشهيرة «توينكل توينكل ليتل ستار»، والتي أضيفت إليها كلمات جديدة، تتحدث عن صعوبة العمل في الفضاء وأهمية الصحة والاستمتاع بالطعام وبسكويت الأرز اللذيذ، مع عبارة «أنا وانت، باندا سعيدان».

هذا وتشيد الأغنية أيضا بالأذرع الروبوتية والواي فاي في المحطة الفضائية التي تبقي أفراد الطاقم على اتصال بالأرض وقادرين على القيام بمهام علمية وأعمال صيانة في المدار.

وكانت مركبة الفضاء الصينية «شتنزو 12»، وهي أول رحلة فضاء صينية مأهولة منذ ما يقرب من خمس سنوات، قد انطلقت، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء إلى «تيانخه»، الوحدة الأساسية لمحطة تيانجونغ الفضائية الجديدة للبلاد في 17 يونيو. وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة، سيقضي الرواد ثلاثة أشهر على متن «تيانخه» البالغ طولها 16.6 متراً لإجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات وأعمال الصيانة.

وتخطط الصين لإنهاء بناء محطتها الفضائية بحلول عام 2022 وأن ترسل سفن إمداد دورية إلى هناك لإمدادات الطاقة والمعدات.