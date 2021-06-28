لا خوفَ على اللغة العربية من العالم الافتراضي

المصدر: الشارقة - البيان

أكّد الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، أنه لا يوجد خوف أو قلق على اللغة العربية من العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى عكس ما يشاع، فإنّ الواقع الافتراضي يزيد من انتشار اللغة العربية، وقال: «إن العربية محميّة بثرائها، وكلما انتشرت وذاعت، أحبَّتْها النفوس، وهوت إليها القلوب، وعشقتها الآذان، وردَّدْتها الشّفاهُ، وتغنَّت بها الحناجر».

جاء ذلك في كلمة ألقاها (عن بعد)، خلال مشاركته في الدّورة السادسة للمؤتمر الدولي المشترك 2021، الذي نظّمته الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها، التابعة لجامعة هانكوك للدراسات اللغوية والأجنبية، الواقعة في العاصمة سيؤول، تحت شعار «اللغة العربية والعالم الافتراضي». وتوجّه الدكتور المستغانمي، بالشكر لمحبي اللغة العربية في كوريا الجنوبية، والجمعية الكورية للغة العربية وآدابها، التابعة لجامعة هانكوك للدراسات اللغوية والأجنبية، وثمَّن جهودهم التي يسعون من خلالها إلى نشر اللغة العربية، وتعميم الحديث بها.