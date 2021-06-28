زكي نسيبة: الصناعات الثقافية ترفد الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إن الاستراتيجية التنموية في الصناعات الثقافية والإبداعية تعد جزءاً رئيساً من خطة الدولة لتسريع وتيرة نمو هذه الصناعات التي ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.

وذكر أن الخطط الثقافية والإبداعية التي أطلقتها حكومة أبوظبي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهدف إلى تسريع مسار الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في إنتاج وتصدير المحتوى الإبداعي.

وقال إن إعلان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن خطتها لاستثمار 6 مليارات دولار في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال السنوات الخمس المقبلة، يجيء في هذا الإطار بهدف تحقيق عائد اقتصادي وجعل الإمارات مركزاً ثقافياً وسياحياً عالمياً، ومنارة للعالم تعكس الهوية الإماراتية. وأكد معالي زكي نسيبة أن حكومة أبوظبي وضعت خلال السنوات الماضية استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة بما في ذلك المشاريع الرئيسة في المنطقة الإبداعية «ياس».