جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن فائزي «ضوء النهار»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهر مايو 2021، والتي كان موضوعها «ضوء النهار». المسابقة شهدت ثنائيةً إبداعيةً من أوكرانيا تصدَّرت الفائزين السبعة، من خلال المصورة مارينا جليبوفا والمصور يفهن ساموتشانكو، بجانب الاستمرارية اللافتة للعدسة الإندونيسية ضمن قوائم الفائزين من خلال المصور فرانس إيدي بونجاران سيريجار.

عمل نيشار محمد

أما عربياً فتألَّق المصور محمود محمد الجابري من سلطنة عُمان بعمل مميز. وضمت قائمة الفائزين المصور نيشار نامبياثايل محمد من الهند، والمصور كازي مهيمن الإسلام موناج من بنغلاديش، والمصور لي هوانج لونج من فيتنام. وسيحصل الفائزون السبعة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر مايو استخدام الوسم HIPAContest_Daylight#.

أساسيات

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: التعامل مع مختلف ظروف الإضاءة من أساسيات الانغماس في فنون التصوير، كثيراً ما نشاهد صوراً عادية لكن عبقرية الإضاءة حوَّلتها لصورٍ مُدهشة، والعكس صحيح. اختيارنا لـ«ضوء النهار» كان لاختبار مهارات المصورين ورؤاهم الفنية في توظيف الضوء الطبيعي لإنتاج أعمالٍ فوتوغرافيةٍ معجونةٍ باللمسات الجَمَالية التي تحبس أنفاس المشاهد. مستوى المشاركات يدعو للتفاؤل حقاً، نبارك للفائزين ونرجو للمشاركين حظوظاً أفضل في النسخ القادمة وننصحهم بالمثابرة على المشاركة والعمل دوماً على تحسين جودة أعمالهم.

ظلال

صورة يفهن ساموتشانكو

المصور الأوكرانيّ يفهن ساموتشانكو يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في أوديسا - أوكرانيا. قمتُ باختيار أفضل وقت بحيث تكون الظلال أطول وقت ممكن وتكون متعامدة مع خط الأمواج. ومن خلال الدرون «الطائرة من دون طيار» بدأت أبحث عن مشهدٍ مثيرٍ للاهتمام وكنت محظوظاً بالتحليق فوق هؤلاء الأشخاص مع الكلاب والتقاط عددٍ من الصور. مسيرتي المهنية حافلة بالفوز لكن الفوز بـ«هيبا» شرفٌ كبير وخاص لي.

رقصة

المصور العُمانيّ محمود محمد الجابري يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في ولاية «منح» بمحافظة «الداخلية» في سلطنة عُمان، حيث مجموعة من الشباب يؤدن رقصة «الرزحة» وهي من الفنون الشعبية الشائعة في المناسبات الدينية والوطنية والأعراس. حققتُ الكثير من الإنجازات الدولية، إلا أن الفوز بمسابقة حمدان بن محمد الدولية للتصوير مختلف تماماً، حيث للمنافسة قيمةٌ فنيةٌ ومكانةٌ عالميةٌ كبرى.

رحلة

صورة فرانس سيريجار

المصور الإندونيسيّ فرانس إيدي بونجاران سيريجار، يقول عن صورته الفائزة: لقد التقطتُ الصورة يوم الأحد 14 يونيو 2019 في إحدى ضواحي جاكرتا، كنتُ مع زملائي في رحلةٍ قصيرةٍ لالتقاط الصور مع التركيز على «الإنسان». أثارت فكرة «لعب الأطفال بالطائرات الورقية» و«كتل البامبو» ذكرى الفرح الطفوليّ عندي كما هي لمعظم الإندونيسيين، حيث شعور البراءة والحرية كشعورٍ إنسانيّ جميل. هذا فوزي الأول في مسابقة تصوير على الإنترنت، القدرة على الفوز في مسابقة «هيبا» كانت تجربة مرموقة بالنسبة لي، شعرتُ بالتشجيع والدعم والثقة للاستمرار في التقاط الصور.