«ديغ إت».. تجربة تعليميّة وترفيهيّة للأطفال من «إعمار»

المصدر: دبي - البيان

تطلق «إعمار للترفيه» مخيّم «ديغ إت» للأطفال في عطلة نهاية العام ليكون فرصة تعليميّة رائعة، وفسحة لقضاء أوقات ممتعة، بعيداً عن شاشات التلفاز والأجهزة الرقمية وألعاب الكمبيوتر.

فمن 4 يوليو وحتى 26 أغسطس، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، الانضمام إلى مخيم «ديغ إت» الرائع والمشاركة في أنشطته التعليميّة وفعالياته المتنوّعة التي تبعث على النشاط والحيويّة، تحت إشراف فريق عمل المخيّم المتخصّص.

وتتنوّع الفعاليات بين ورش العمل الإبداعيّة، والألعاب، والأنشطة الراقصة، وصناعة الإكسسوارات وغيرها من التجارب التي ستمنح الأطفال أوقاتاً رائعة وسط بيئة آمنة ومريحة.

وإلى جانب أجواء المرح واللهو، يسعى فريق عمل «ديغ إت» إلى منح الأطفال بيئة متميّزة تشجّعهم على بناء صداقات جديدة، وتنمّي روح العمل الجماعي، وتُغني معارفهم، وتزيد من مهاراتهم الاجتماعية.

كما يمكن للأحبّة الصغار الاستمتاع بمشاهدة الأفلام على شاشة ريل سينما جونيور في سوق الينابيع.