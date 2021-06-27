القاعة الكبرى.. تحفة فريدة تعكس جمال قصر الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

تجسد القاعة الكبرى في قصر الوطن روعة الهندسة المعمارية والفنون العربية التقليدية، فقد استند التصميم الهندسي المميز للقاعة إلى تقسيم الجدران ضمن ثلاثة مستويات بهدف إظهار هيكل القاعة؛ المستوى الأول بعلو 6.1 أمتار، والثاني 15.5 متراً، والثالث 21 متراً، فضلاً عن ألواح رخامية كبيرة منحنية يبلغ عددها 12 لوحاً.

يبرز جمال القاعة الكبرى في القبة المركزية الضخمة التي يبلغ قطرها 37 متراً. وتعتبر القباب من أبرز ملامح فنون العمارة العربية، إذ يعود استخدام هذه الهياكل الهندسية الفريدة إلى عصر ما قبل الإسلام، في وقت باكر من القرن التاسع.

وإلى جانب التصاميم والتركيبات الفنية اللافتة والفسيفساء المتعددة، تضفي الألواح الرخامية العاكسة للصور المزيد من البهاء على ملامح المكان، حيث تم تثبيت هذه الألواح بدقة متناهية إلى جانب بعضها البعض بحيث تعكس كل منها التصميم الأصلي المتطابق للأخرى بتناسق فني وإبداعي فريد. وقد تم اعتماد هذه التقنية الهندسية الفريدة على جميع الجدران للبنية الداخلية بداية من الجناح الشرقي وصولاً إلى الجناح الغربي للقصر.

وتبرز جماليات فن العمارة العربية بالتفاصيل الأنماط والأشكال الهندسية المختلفة التي تتألق بألوان الأزرق والأصفر والأبيض والمستوحاة من طبيعة المنطقة، حيث يرمز اللون الأزرق إلى مياه الخليج العربي، واللون الأصفر المستوحى من الصحراء التي تعد جزءاً من تضاريس دولة الإمارات، إلى جانب اللون الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء والسلام.