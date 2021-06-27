مجلس إدارة اتحاد كتاب الإمارات يوزع مناصبه

المصدر: الشارقة - البيان

رفع مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في اجتماعه الذي عقد أمس، شكره إلى القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، على دعمها الدائم لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات طوال مسيرته في العقود الماضية، كما ثمّن مجلس الإدارة المنتخب الدعم الكبير والمستمر للاتحاد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وكان مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات قد عقد اجتماعه، أمس، عبر منصة zoom لتوزيع المهام والمسؤوليات الإدارية على أعضاء المجلس، كما تم استدعاء عضوي الاحتياط عبد الرحمن نقي ومحمد الحمادي، نظراً لاستقالة كل من ناصر الظاهري وحارب الظاهري.

ونتج عن الاجتماع توزيع المناصب الإدارية، حيث انتخب معظم أعضاء المجلس سلطان العميمي رئيساً لمجلس الإدارة، وعائشة سلطان نائبة لرئيس مجلس الإدارة، وشيخة المطيري أميناً للسر العام، ومحمد الحمادي أميناً للصندوق، وشيخة الجابري مسؤولاً ثقافياً، ولولوة المنصوري مسؤول النشر والتوزيع، وعبد الرحمن نقي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة.

وفي سياق متصل، اختار مجلس الإدارة رؤساء الهيئات الإدارية لفروع الاتحاد كما يلي: شيخة الجابري رئيساً للهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، نادية النجار رئيساً للهيئة الإدارية لفرع دبي، وعبد الله الهدية رئيساً للهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رؤساء اللجان في الاتحاد، وهم: إبراهيم الهاشمي رئيساً للجنة العضوية، وصالحة غابش رئيسة للجنة الثقافية، ومحسن سليمان رئيساً للجنة التأليف والنشر.

وختم بيان مجلس الإدارة الصادر بعد الاجتماع بأن المجلس سيعلن قريباً عن خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بما يتلاءم مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد، وبما يتواكب مع متطلبات الاتحاد وطموحاته في المرحلة المقبلة.