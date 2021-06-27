«العمارة في دبي»..تفرّد وتاريخ ومراحل

المصدر: دبي - البيان

في مبادرة تطمح إلى نشر الوعي في أوساط الأجيال الحالية، وبين مختلف الجنسيات حول التراث العمراني العريق في دبي وتطوره عبر الزمن، تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ندوة تخصصية عن بُعد تحت عنوان «تطور العمارة والعمران في دبي» بالتعاون مع جمعية التراث العمراني في إمارة دبي، داعيةً جميع أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين للمشاركة في هذه الندوة وإثراء تجربتهم الثقافية حول التراث الإماراتي الأصيل.

وسوف تُعقَد الندوة عبر برنامج «زووم» في 28 يونيو الجاري من الساعة 7:30 وحتى 9:00 مساءً، بإدارة ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي، ويحاضر فيها المهندس رشاد بوخش، رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات يتم تنظيمها في إطار مشروع تفعيل حي الفهيدي التاريخي في دبي.

وقال ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي: «نهدف من خلال هذه الندوة إلى نشر الوعي حول ثقافتنا الغنية وتراثنا وتاريخنا الإماراتي العريق بين مختلف الجنسيات في العالم، وذلك في مبادرة إلى إحياء الموروث الثقافي والاجتماعي الإماراتي في أوساط أجيالنا الحالية، وتعريف الجمهور بهذا الإرث الأصيل التي عُرفت به إمارة دبي قديماً، والذي ما زال يرسم ملامح الهوية الإماراتية حتى يومنا هذا».