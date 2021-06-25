«اللوفر أبوظبي» يستضيف عرضاً موسيقيـاً عالميـاً أول يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي مجموعة «ناو يونايتد»، فرقة البوب العالمية لبثّ عرضها الموسيقي الحيّ الذي سُيقام مرة واحدة فقط للملايين من جماهير البوب حول العالم في الأول من يوليو المقبل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والإبداعية في إمارة أبوظبي.

ويُقدم العرض الذي سيحمل اسم (#NowLove- Live From Abu Dhabi) 16 عملاً من أهم الأعمال الفنية الناجحة للفرقة وسيبثّ العرض مباشرةً على قناة «ناو يونايتد» الرسمية على يوتيوب التي حصدت أكثر من ملياري مشاهدة إجمالية إلى اليوم. وقد تمكنت الفرقة من تعزيز انتشارها عبر مجموعة متنوعة من المنصات فجمعت أكثر من 153 مليون متابع حول العالم.

تجربة متميزة

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي إن أعضاء فرقة ناو يونايتد سيعيشون تجربة متميزة في اللوفر أبوظبي إذ تروي مجموعتنا العالمية أروع القصص الإنسانية الغنية والمتنوعة كما تجمعنا بالفرقة الغنائية الموهوبة مهمة مشتركة تتمثل ببناء الروابط ومد الجسور بين مختلف المناطق الجغرافية والثقافات.

وأضاف إننا على ثقة بأن عرض ناو يونايتد سيبثّ طاقة متميزة ويجذب جماهير جديدة للمتحف الذي اختارته الفرقة أيضاً لتصوير أحدث فيديو موسيقي لها، ما يؤكد أن المتحف أكثر من مجرد وجهة لاكتشاف الفنون، بل هو موطن للإبداع بأشكاله كافة.

لحظة مثالية

من جانبه، قال سيمون فولر، مؤسس فرقة «ناو يونايتد» إنه مع استمرار تصاعد شهرة مجموعة ناو يونايتد في جميع أنحاء العالم، شعرنا بأنها اللحظة المثالية لتقديم أول عرض افتراضي لنا. ففي الأشهر الأخيرة وبعد زيارتنا أبوظبي سحرنا جمال هذه المدينة وأصبحت بمقام وطننا الثاني. فهي بيئة آمنة وهادئة ومثالية لتطوير المحتوى والتقاء أعضاء الفرقة. وسنكلل هذه الشراكة الرائعة بأدائنا المنتظر في متحف اللوفر أبوظبي المثير للإعجاب. فهذا المتحف من أروع التصاميم المعمارية المتميزة التي رأيتها على الإطلاق، ولذا أتطلع قُدماً إلى مشاركة عرضنا الجديد مع الملايين من محبينا وجماهيرنا المتحمسين حول العالم.

وقال عمر الظاهري، رئيس تطوير الأعمال في لجنة أبوظبي للأفلام إن مجموعة ناو يونايتد تعد من الفرق الموهوبة والمتميزة والتي تتابعها شريحة واسعة من الجماهير العالمية. ومن خلال بثّ هذا العرض الموسيقي لملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ستخطف إمارة أبوظبي الأضواء وستظهر للعالم الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة في العاصمة الإماراتية. ويشكل الدعم الذي تقدمه المواهب المحلية والمؤسسات الثقافية والإبداعية الكبرى في الإمارة للإبداع والمبدعين دليلاً آخر على التزامنا تنمية هذا القطاع الحيوي والمتنامي.