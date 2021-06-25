ورشة "صنع الشموع" في دبي.. تصاميم وفنون نبضها الجمال

المصدر: دبي - البيان

ترفل حلل الفنون والإبداعات في دبي، بصيغ تجديد وتنويع فريدة تسرد معها البرامج والفعاليات المتخصصة بالحقل، قصة تناغم الجمال والفن مع روح وعبق تميز دانة الدنيا بوصفها حاضرة عصرية تهتم بشتى التفاصيل الحياتية التي تضفي لمسات رونق وجاذبية على حياتنا، خصوصاً عبر الفنون والاشتغالات الجمالية التي تتناسب مع احتياجات واهتمامات شتى أفراد المجتمع. إذ تجلى هذا برونق أخاذ، أخيراً، في ورشة «صنع الشموع»، التي نظمت في مقهى «بي يو»: «Be You»، في مول دار الوصل في دبي، حيث جمعت في فعالياتها شابات ونساء من كل الأعمار، تمرسن خلالها على أبرز فنون صنع الشموع واستخداماتها المتنوعة، علاوة على تأثيراتها وجدوى تصاميمها المختلفة.