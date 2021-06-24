مجلس إدارة جديد لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اليوم، مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، وذلك خلال اجتماعها العادي الذي عقد افتراضيا، بحضور حمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع وأحمد الخديم نائب مدير الإدارة، ومندوبي الوزارة، محمد حمزة ومها المهيري.

واختارت الجمعية مجلس الإدارة الجديد المكون من 7 أعضاء أساسيين و 2 احتياط، من بين 23 مرشحا، حيث فاز، سلطان بن بخيت العميمي، شيخة عبدالله المطيري، شيخة محمد الجابري، ناصر علي الظاهري، لولوة أحمد المنصوري، عائشة إبراهيم سلطان، حارب خميس الظاهري. إضافة إلى عبد الرحمن عبدالله البستكي (عضو احتياط 1) ومحمد شعيب الحمادي (عضو احتياط 2).

وتقرر أن يعقد المجلس الجديد اجتماعه الأول خلال أسبوع ليتم توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس المنتخب.