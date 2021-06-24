عوالم الشعر والفلك في «نافورة الخيام»

المصدر: الشارقة - البيان

تعرض مؤسسة الشارقة للفنون عمل الفنانة منير شهرودي فارمنفرمايان «نافورة الخيام» في استديوهات الحمرية، التي سبق واستضافت المعرض الاستعادي الأخير للفنانة، ونظمته المؤسسة، بالتعاون مع المتحف الإيرلندي للفن الحديث عام 2019 تحت عنوان «غروب، شروق».

حصلت المؤسسة على العمل على شكل إعارة طويلة الأمد، وهو آخر الأعمال التركيبية الرئيسة، التي أنجزتها فارمنفرمايان بتكليف من ترينالي بروج عام 2018، وواحد من أكثر مشاريعها المنجزة طموحاً، حيث استلهمت فيه عوالم الشاعر وعالم الفلك والرياضيات عمر الخيام، الذي اشتهر بعمله على المعادلات التكعيبية، ودوره في تطوير التقويم الفارسي، إلى جانب شعره ورباعياته الشهيرة. أدخلت فارمنفرمايان في نافورتها، تكريماً للخيام، أشكالاً هندسية متعددة الأوجه من مثلثات وأشكال خماسية وسداسية، لتشكيل برج دوار فوق قاعدة جوفاء، وتكوين انكسارات ضوئية متنوعة في أوقات مختلفة من النهار، ليستحضر شكل النافورة مجازية الماء باعتباره ينبوعاً متواصلاً للحياة.