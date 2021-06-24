«مجاز» القصيدة وأصداؤها في «منتدى البيت العربي» بعمان

المصدر: الشارقة - البيان

نظم بيت الشعر في المفرق الأردنية أمسية شعرية في منتدى البيت العربي الثقافي بعمان، للشاعرين نضال برقان، وعاطف حجاج، بحضور مدير البيت فيصل السرحان، ورئيس المنتدى صالح الجعافرة، وأدار الأمسية الإعلامي محمود الداود، واستهل القراءة الأولى الشاعر والإعلامي نضال برقان صاحب ديوان «مجاز خفيف»، فقرأ مجموعة من القصائد مثل: «صور عائلية، عيني بعينك، بارد كالليل في القلب»، وهي قصائد تستحضر ألبوم العائلة والحميمية، التي تسود تلك الأجواء من الحب التي تغلف البيت، وتجليات الشاعر وطقوس روحه المموسقة بتراتيل الروح، التي تفيض بالوجد.

الشاعر عاطف حجاج، الذي قرأ بدوره قصيدة مشحونة بصروف الدهر تستقرئ الداخل الإنساني من الجراح التي لم تلتئم في الجسد، عاطف حجاج مسكون كغيره من الشعراء بالتفاصيل، التي تقف على مواجع الإنسان، فكانت حروفه وأناشيده سلاحه، والتي هي ملاذه في الحياة المثخنة بالجراح والعذابات والتعب اليومي.

ليلة جديدة

من جهة ثانية أقامت دار الشعر في تطوان ليلة جديدة من «ليالي الزجل»، شارك فيها الشاعر والزجال حفيظ المتوني، والشاعرة والممثلة والمسرحية الزجالة فاطمة صبور، والشاعر الزجال عزيز زوكار.

قرأ المتوني نصوصاً من دواوينه الشعرية مثلما تغنّى بنصوص أخرى في صيغة فنية استعراضية، شدت إليها الجمهور الذي عاد من جديد، ليتابع فعاليات دار الشعر بتطوان.

كما تألقت الزجالة والممثلة المسرحية والتلفزيونية فاطمة بصور، في أداء شعري خاص، وهي تذرع أرجاء مدرسة الصنائع بتطوان، وتتقاسم تجربتها الشعرية مع الحاضرات والحاضرين، بينما اختتم الشاعر عزيز زوكار ليلة الزجل بقصائد مدوية، تردد صداها في فضاء اللقاء، وتفاعل معها الحاضرون على إيقاعات عازف العود الفنان سعد بنعزوز، والفنان عثمان العلمي في إيقاعات مغربية تراثية.