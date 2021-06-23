«جائزة كريستو وجان كلود» تعلن أسماء الفائزين بدورتها التاسعة

المصدر: أبوظبي- البيان

تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، كشفت جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة «كريستو وجان- كلود»، وهم طلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة نور البري، ومروان محمود من جمهورية مصر العربية، وراشد موديبو من جمهورية نيجيريا.

يتناول العمل الفني بعنوان «الشرنقة» تداخل الماضي والحاضر، حيث يمزج الفوارق الزمنية والإيقاعات المعتادة، فيقود المشاهد إلى التأمل في التجربة المشتركة للإنسانية، خلال الجائحة سواء كانوا أفراداً أم ضمن مجموعات، وسيُعرض العمل الفني للعامة في شهر نوفمبر.

رؤية

وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي أن جائزة كريستو وجان كلود تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، تجسد رؤية مشتركة في تحفيز الإبداع الفني والاستثمار في الشباب، عبر خلق منصة وطنية لاحتضان وتطوير مهارات الفنانين الواعدين، بما يسهم في استدامة نهضة الفنون واستكشاف آفاق جديدة للتشكيل ببصمة إماراتية عالمية.

وقالت: «تكافئ الجائزة المجهود الجماعي للفنانين، وطلبة الفنون بإشراف أساتذة متخصصين في اقتراح فكرة العمل الفني، مروراً بأدوات وآليات تطويره وإنجازه وعرضه للجمهور، وتسلط الجائزة، التي تستحضر الإرث الكبير للفنان العالمي كريستو وزوجته جان كلود، الضوء على جهود تنمية المواهب والدور المجتمعي والتعليمي المهم للجامعات والمؤسسات الثقافية معاً في تقديم نموذج فني ملهم للفنانين وأفراد المجتمع».

وإضافة إلى مبلغ الجائزة وهو 10 آلاف دولار، يحظى الفريق الفائز بفرصة العمل تحت إشراف مجموعة من الخبراء، تتضمن مرشدهم غريغوري واتسون، أستاذ الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومديرة الجائزة إميلي دوهيرتي، وفريق عمل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، والكادر التدريسي في قسم الفنون البصرية في جامعة نيويورك أبوظبي، مع العاملين في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.

لجنة

ضمّت لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام هدى إبراهيم الخميس كانو مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والأستاذ أوام آمبكا، العميد المؤقت لكلية الفنون والإنسانيات، وديالى نسيبة مديرة معرض فن أبوظبي، والفنانة عزة القبيسي.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة «كريستو وجان-كلود» التي تأسست عام 2012، صممت بهدف تشجيع ابتكار أعمال فنية جديدة في الدولة، وتوفير منصة بارزة للفنانين التشكيليين، ودعم مسيرة الفنان الفائز في الحياة العملية من التكليف إلى العرض أمام الجمهور.