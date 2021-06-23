جلسة جديدة من مهرجان طيران الإمارات للآداب متاحة على يوتيوب

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، التسجيل الكامل لجلسة «محاربة حركة مناهضة الحقائق»، التي جرى تنظيمها في مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2021، حيث ضمت الجلسة لجنة من الخبراء وهم: الدكتور جاي جاياموهان، والدكتور نافع الياسي، والدكتور روبي أوجلا، إذ ناقشوا محاور الموضوع المطروح.

وتتطرق الجلسة إلى مخاطر الحركة المناهضة للحقائق بدءاً من هوس الحميات الغذائية إلى تفشي فيروس «كورونا»، كما يستكشف الأطباء المختصون نظريات المؤامرة الخطيرة، التي تُغرق العلم ويعيدون النظر في أصولها، وأتيحت الجلسة مجاناً للمشاهدة على اليوتيوب مع توفر الترجمة إلى اللغة العربية.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة هي واحدة من سلسلة الجلسات، التي تتيحها مؤسسة الإمارات للآداب على قناة يوتيوب لعموم الجمهور، وقد شهد مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الثالثة عشرة مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين أبرزهم: ملالا يوسفزاي، ومن ضمنهم: أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي وهدى حمد وعبد العزيز بركة ساكن، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير2021.